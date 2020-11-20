Киев, , 13:05 — REGNUM Восемьдесят уголовных дел, связанных с трагическими событиями в центре Киева зимой 2013−2014 годов, остаются в разработке Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом сообщили 20 ноября в пресс-службе ведомства.

Госбюро продолжает расследование 80 дел, связанных с событиями на Майдане, из них три дела — об убийстве правоохранителей во время протестов.

За последний год к уголовной ответственности в связи с Майданом привлекли 34 человека. Ещё 82 человека остаются в розыске, их подозревают в совершении преступлений в центре Киева, уточняет «РБК-Украина».

В делах появляются новые подозреваемые, это бывшие прокуроры и следователи, которые в 2013 и 2014 году просили арестовать участников протестов. Под следствием находятся и два бойца спецподразделения «Омега» МВД Украины. Их подозревают в умышленном убийстве 20 февраля 2014 года двух человек на Институтской улице.

Напомним, 21 ноября на Украине отметят День достоинства и свободы. В этот день в 2013 году в Киеве начались массовые протесты, ставшие прологом государственного переворота. В тех событиях погибли люди. Так, 20 февраля 2014 года в результате стрельбы погибли 53 человека.

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