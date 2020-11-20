Тбилиси, , 12:57 — REGNUM Проведенная в Грузии избирательная реформа способствовала тому, что прошедшие в стране 31 октября парламентские выборы позволили войти в парламент большому количеству партий, что хорошо отражает политическую ситуацию в Грузии. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 20 ноября сказал журналистам посол Германии в Тбилиси Хуберт Книрш.

По мнению немецкого дипломата, после того, как лидеры оппозиционных партий обвинили правящую партию «Грузинская мечта» в «фальсификации» выборов, отношения между политическими сторонами стали излишне поляризованы, что мешает демократическому развитию Грузии.

«Новая избирательная система позволила значительно большему количеству партий пройти в парламент. Это эффект снижает степень поляризации и, самое главное, значительно увеличилась доля мандатов у оппозиционных партий. Я думаю, что это позволит создать более плюралистический и сбалансированный парламент, который достаточно хорошо отражает политический процесс в Грузии», — сказал Книрш.

Он также призвал стороны конфликта держаться в рамках закона и не «изобретать» выходы из кризиса, которые не предусмотрены конституцией.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста. Иностранные послы выступили в роли посредников, чтобы помочь сторонам прийти к компромиссу.

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