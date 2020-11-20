Баку, , 12:46 — REGNUM Решение конфликта в Нагорном Карабахе военным путем было правом Азербайджана. Об этом 20 ноября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время своего обращения к нации, которое транслировал государственный телеканал АЗТВ.

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«Мы долгие годы пытались урегулировать данный вопрос политическими путями. Но весь мир увидел, что именно из-за позиции Армении этот вопрос не находил своего решения, и военное решение конфликта было нашим правом», — сказал он.

При этом Алиев добавил, что, по его мнению, данное право «признают международные нормы и принципы» и оно было «дано нам резолюцией ООН», так как каждая страна имеет право на свою защиту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на территориях Агдамского района, которые перешли под контроль Баку, начнутся работы по их восстановлению.