Киев, , 13:03 — REGNUM Утверждение большого герба Украины сопровождалось кумовством и коррупцией. Об этом написал 20 ноября бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своём Telegram-канале.

«Первое, второе и третье место в конкурсе присудили проектам Алексея Кохана и Ивана Турецкого. Оба являются соавторами малого герба Украины вместе с Андреем Гречилом», — рассказал Мосийчук.

Он добавил, что при этом Гречило является главой конкурсной комиссии, более того, он консультировал Кохана в создании большого герба для участия в конкурсе в 1997 году. Этот же проект без каких-либо изменений был подан и на конкурс 2020 года.

«То есть фактически глава жюри присудил первое место своему же проекту, в создании которого он в своё время участвовал», — подчеркнул Мосийчук.

Экс-депутат также перечислил недостатки герба-победителя: чрезмерное декорирование элементов, кривой меч архангела Михаила, который должен быть пылающим, странные элементы одежды архангела, казак изображён не в реальной исторической одежде, а в театральном костюме хора имени Георгия Верёвки.

Бывший парламентарий призвал правительство Украины отменить результаты конкурса и не утверждать проект, который был назначен победителем «путём кумовства и коррупции».

Ситуацию вокруг конкурса прокомментировал юрист Андрей Портнов. Он предложил в качестве «компромиссного варианта» сделать большим гербом Украины изображение весёлой карусели из одноимённого советского мультфильма.

Напомним, с 1992 года на Украине утверждён лишь малый герб государства в виде щита с трезубцем

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