Варшава, , 12:42 — REGNUM Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский обратился к жителям республики с рекомендациями по поводу празднования грядущего Рождества. Об этом сообщает Super Express.

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«Как министр, ответственный за здоровье поляков, я всем рекомендую провести Рождество дома в узком семейном кругу, но без других гостей», — заявил Недзельский в интервью изданию.

По словам министра, «даже если количество случаев заражения вскоре уменьшится, снятие ограничений до Рождества будет точно преждевременным».

На вопрос о риске введения национального карантина глава минздрава отметил, что он все еще довольно высок. «Число ежедневных случаев заболевания стабилизируется, но у нас все еще около 20 тысяч и более новых случаев инфицирования в день. В больницах все еще есть пациенты, заразившиеся еще в октябре, и наша задача теперь поддерживать медицинские учреждения, чтобы они справлялись с притоком и лечением пациентов», — отметил Недзельский.