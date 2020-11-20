Варшава, , 12:40 — REGNUM Глава Европейской народной партии, депутат Европарламента, экс-премьер Польши Дональд Туск на своей странице в Twitter призвал объединиться всей польской оппозиции против польской власти.

По мнению политика, это сегодня необходимо, потому что «дело зашло слишком далеко». «Настало время для объединения оппозиции. Дело зашло слишком далеко. Это вопрос «быть или не быть» для Польши», — отметил он.

Данная запись появилась сразу после того, как правящая в Польше партия «Право и справедливость» приняла резолюцию, в которой поддержала наложенное правительством республики вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы.

Напомним, причиной такого решения стало принятие государствами-членами Союза постановления, связывающего выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона. Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимают его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран, поэтому требуют отменить данное правило.

Ранее Дональд Туск критиковал польское руководство за имеющиеся, по его мнению, нарушения принципа верховенства закона в республике со стороны власть имущих.