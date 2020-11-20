Москва, , 12:36 — REGNUM Член комитета Госдумы по транспорту Александр Васильев («Единая Россия») предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости до 1 км/ч.

Автомобильное движение Дарья Драй © ИА REGNUM

«Любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на один километр в час, уже является нарушителем ПДД», — цитирует Васильева Агентство городских новостей «Москва».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава дептранса Москвы Максим Ликсутов предлагал штрафовать водителей за превышение скоростного режима на 10 км/ч, ГИБДД сейчас наказывает автовладельцев за превышение скорости на 20 км/ч.

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