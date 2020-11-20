Москва, 20 ноября 2020, 12:30 — REGNUM Одной из тем, которые планируется обсудить в ходе саммита «большой двадцатки», намеченного на 21−22 ноября, станет пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Читайте также: Песков: формат проведения саммита G20 определит Саудовская Аравия
Кроме того, в центре внимания окажутся вопросы восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли.
Ожидается, что ключевые решения саммита будут зафиксированы в итоговой декларации.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что 21 ноября на саммите «большой двадцатки» (G20) ведущих стран мира выступит президент России Владимир Путин.
Также по теме: Путин 21 ноября выступит на саммите G20 — Песков
Проведение саммита G20 запланировано на 21−22 ноября. Мероприятие будет организовано в формате видеосвязи. Планируется, что его участники затронут такие темы, как восстановление экономического роста после кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, инновации. Председателем на встрече будет Саудовская Аравия.
Читайте ранее в этом сюжете: Си Цзиньпин примет участие в саммитах БРИКС, G20 и во встрече лидеров АТЭС