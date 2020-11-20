Москва, , 12:30 — REGNUM Одной из тем, которые планируется обсудить в ходе саммита «большой двадцатки», намеченного на 21−22 ноября, станет пандемия коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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«Лидеры обсудят вопросы преодоления последствий пандемии коронавируса, обеспечения всеобщего доступа к вакцинам, укрепления систем здравоохранения», — говорится в сообщении администрации президента РФ.

Кроме того, в центре внимания окажутся вопросы восстановления мировой экономики, занятости и международной торговли.

«Будет также затронута проблематика сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды, энергетики и противодействия коррупции», — уточнили в Кремле.

Ожидается, что ключевые решения саммита будут зафиксированы в итоговой декларации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что 21 ноября на саммите «большой двадцатки» (G20) ведущих стран мира выступит президент России Владимир Путин.

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Проведение саммита G20 запланировано на 21−22 ноября. Мероприятие будет организовано в формате видеосвязи. Планируется, что его участники затронут такие темы, как восстановление экономического роста после кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, инновации. Председателем на встрече будет Саудовская Аравия.

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