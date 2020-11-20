Москва, , 12:30 — REGNUM В интересах Москвы и Брюсселя охранять и продвигать партнёрство России с Европейским союзом. Об этом замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил 20 ноября на онлайн-форуме «Северное измерение», посвящённом ответу бизнеса на вызовы пандемии.

Дипломат напомнил, что форум появился в результате взаимодействия и стратегического видения России и Европейского союза. Он выразил уверенность, что российские и европейские предприниматели, работая вместе, вносят вклад в стабильность и добрососедство на севере Европы.

«Мы считаем, что в наших общих интересах не только сохранить его, но и двигаться дальше», — сказал Грушко о таком взаимодействии.

Он добавил, что продвигать партнёрство России с ЕС особенно важно на фоне обострения глобальной конкуренции, когда предпринимаются усилия по ослаблению и расколу «большой Европы».