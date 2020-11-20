Вашингтон, , 12:28 — REGNUM Пентагон поддержал усилия Узбекистана по стабилизации ситуации в Афганистане. Об этом заявил и. о. министра обороны США Кристофер Миллер на встрече с министром иностранных дел республики Абдулазизом Камиловым, сообщили в пресс-службе минобороны США.

Стороны подтвердили готовность в продвижении мирного процесса в Афганистане. Узбекистанский министр поблагодарил Вашингтон за поддержку в модернизации оборонной сферы.

Собеседники отметили важность дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества между военными ведомствами двух стран. Миллер заявил, что США будут поддерживать суверенитет и независимость Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Абдулазиз Камилов обсудил мирное урегулирование ситуации в Афганистане со спецпредставителем США Залмом Хализадой.

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