Берлин, , 12:24 — REGNUM Начавшийся 75 лет назад в Нюрнберге судебный процесс над нацистскими преступниками является триумфом цивилизации, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Ровно 75 лет назад начался Нюрнбергский процесс. Здесь люди предстали перед судом за самые ужасные преступления в истории. Но судьи устроили им справедливый суд. Триумф цивилизации над бесчеловечностью», — написал Маас в своём Twitter.

Напомним, 75 лет назад, 20 ноября 1945 года, в Нюрнберге был начат процесс над нацистскими преступниками. Решения Нюрнбергского трибунала легли в основу важнейших для мирового сообщества международных документов, таких как Декларация прав человека и гражданина (1948 г.) и Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 г.).

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