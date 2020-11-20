Дубна, Московская область, , 12:24 — REGNUM Более тысячи учёных и специалистов из 26 стран мира работают в подмосковной Дубне в рамках первого каскада мегасайенс-проекта NICA, сверхпроводящего ускорителя тяжёлых ионов. Исследователи создают в России научно-экспериментальную базу мирового уровня для проведения фундаментальных исследований в области физики высоких энергий. Об этом 20 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на церемонии в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

«Без таких экспериментальных научных баз движение в современной науке просто невозможно. Именно благодаря ним Россия станет одним из лидеров экспериментальных исследований в ядерной физике», — заявил Мишустин.

Создавая научные установки такого масштаба и уникальности, Россия формирует конкурентную мировую исследовательскую инфраструктуру и точку притяжения для в том числе и зарубежных учёных, подчеркнул он.

«Очень приятно, что вы привлекаете к этой работе талантливую молодёжь из российских вузов и научных учреждений от Ленинграда до Владивостока — со всего мира», — отметил премьер-министр.

В рамках мероприятия Мишустин выслушал доклад первого вице-директора ОИЯИ Григория Трубникова о запуске бустера, осмотрел промежуточный и линейный ускорители частиц, бустер и нуклотрон. Также в церемонии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.