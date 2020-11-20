Лакский район, Дагестан, , 12:21 — REGNUM Глава Лакского района Дагестана Юсуп Магомедов продолжит руководить муниципалитетом. Решением депутатов районного собрания он избран на четвертый срок подряд, сообщается на странице администрации района в Instagram.

Всего на должность главы муниципалитета претендовали шесть человек, двое из которых по итогам отбора были предложены на рассмотрение местных депутатов. В голосовании приняли участие 38 членов райсобрания, 37 из которых отдали свои голоса за действующего главу.

Юсупу Магомедову 62 года, он является уроженцем Кулинского района Дагестана. Первый раз главой Лакского района был избран в июне 2007 года, перед этим являлся депутатом муниципального собрания.