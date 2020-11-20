Пекин, , 12:17 — REGNUM Пекин не намерен оставлять без реакции визит главы Агентства по защите окружающей среды США Эндрю Уилера на Тайвань, намеченный на декабрь 2020 года. Если он состоится, КНР пример необходимые ответные меры. Об этом сегодня, 20 ноября, в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

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Какие именно меры намерена предпринять китайская сторона, дипломат не уточнил, подчеркнув, что будет завесить от того, как «будут разворачиваться события».

«Мы решительно против любых официальных контактов между Соединёнными Штатами и Тайванем», — заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

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Он также потребовал от США прекратить поддерживать с Тайванем любые официальные контакты «во избежание ухудшения китайско-американских отношений», подчеркнув «крайне деликатный» характер тайваньского вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Агентства по защите окружающей среды США Эндрю Уилер в декабре 2020 года посетит с визитом Тайвань. Отмечалось, что приглашение приехать на Тайвань он получил ещё в декабре 2019 года, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции поездка всё время откладывалась.