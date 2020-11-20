Москва, , 12:17 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил отказаться от введения штрафов за бесплатный проезд по платным дорогам.

«Предлагаю отказаться от введения штрафов за бесплатный проезд по платным дорогам», — заявил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным автодорогам страны в размере 2,5 тыс. рублей для легковых и 5 тыс. рублей для грузовых автомобилей. Штрафы будут собирать автоматически с помощью комплексов фото‑ и видеофиксации.

Миронов напомнил, что когда затевалась вся эта история с частными дорогами, жителям гарантировали, что рядом будут качественные альтернативные бесплатные трассы, да ещё и в хорошем состоянии, однако все так и осталось на уровне обещаний.

«Считаю, что прежде чем вводить штрафы, нужно выделить средства из федеральной казны и отремонтировать в регионах альтернативные дороги, чтобы люди могли по ним комфортно ездить без опасения получить штраф на скоростной платной магистрали», — отметил парламентарий.

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