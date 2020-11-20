Тбилиси, , 12:10 — REGNUM Послы США и Евросоюза в Грузии Келли Дегнан и Карл Харцель пытаются найти компромиссное решение между позициями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 20 ноября сообщил журналистам председатель «Лейбористкой партии Грузии» Шалва Нателашвили.

В Грузии назрел политический кризис, так как оппозиционные партии не признали итоги парламентских выборов из-за «фальсификаций» и отказались входить в парламент нового созыва. Иностранные послы выступили в роли посредников между конфликтующими сторонам.

«Послы действуют деликатно. Рекомендации, задания и раскрытие собственного мнения их не характеризует. Пытаются найти максимальный компромисс», — рассказал Нателашвили после встречи с дипломатами в резиденции посла ЕС.

Лидер «лейбористов» также заявил, что его не получится склонить к уступкам, и позиция его партии останется неизменной.

«В парламенте не будет оппозиции. Парламента нет, потому что народ его не выбирал», — заявил Нателашвили.

Стоит отметить, что на 20 ноября запланирован третий раунд переговоров между представителями «Грузинской мечты» и лидерами оппозиции. Перед этим Дегнан и Харцель пригласили для проведения персональных бесед председателей оппозиционных партий.

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