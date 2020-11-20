Минск, , 12:04 — REGNUM В Белоруссии с начала ноября вынесено 1325 административных постановлений об аресте, 520 человек оштрафованы за участие в акциях протеста. Об этом 20 ноября сообщили в белорусском правозащитном центре «Весна».

"Всего участники акций протеста (за этот период) получили 16 559 суток ареста, что составляет суммарно 46 лет», — сообщили в центре.

Основные статьи КоАП, по которым составляются протоколы, это о массовых беспорядках, организации или активном участии в групповых деяниях, которые грубо нарушают общественный порядок, уточнили в «Весне».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября в Минске и многих других городах Белоруссии вновь прошли протестные выступления с требованиями новых честных президентских выборов, прекращения полицейского террора и освобождения политзаключённых.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что волнения, которые начались в Белоруссии после выборов президента страны, беспокоят российские власти, однако последние удовлетворены тем, что число участников акций снижается.

Читайте подробнее: Россия обеспокоена продолжающимися в Белоруссии волнениями — Лавров