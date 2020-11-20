Вашингтон, , 12:01 — REGNUM Вопрос о членстве Узбекистана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) остается открытым. Об этом заявил заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаров на вашингтонском Атлантическом совете.

По его словам, членство республики во Всемирной торговой организации (ВТО) имеет высший приоритет. Сенатор заявил, что население, правительство и парламент Узбекистана поддерживают присоединение к ВТО.

По словам Сафарова, присоединение республики к ЕАЭС вызывает много вопросов. Вместе с тем он назвал три основных фактора, которые могут повлиять на решение о вступлении.

В частности, будут сформированы благоприятные условия для трудоустройства мигрантов, снизятся транспортные расходы и увеличится товарооборот со странами ЕАЭС.

Напомним, делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым находится с визитом в США, который продлится до 22 ноября.

Читайте также: Партнерство Узбекистана с ЕАЭС решит проблему сообщения с эксклавами