Киев, 20 ноября 2020, 12:07 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предложил экс-министра финансов Украины Оксану Маркарову на должность посла Украины в США. Об этом он написал 20 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.
Министр опроверг информацию о том, что Маркарову назначат послом для того, чтобы «выбить» для Украины очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинских СМИ появилась информация о возможном назначении Маркаровой послом Украины в США вместо Владимира Ельченко.
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