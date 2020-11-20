Москва, , 11:47 — REGNUM В Госдуме назвали упразднение Роспечати и Россвязи «прореживанием» армии чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым упраздняются Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Их функции передаются Минцифре.

«Изрядно проредить армию чиновников, которые, дублируя друг друга, на самом деле не делают ничего полезного, задача первоочередная. Они умеют только плодить горы отчетов и прочей макулатуры», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

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