Киев, , 11:49 — REGNUM Прокуратура Харьковской области Украины «продала» дело о нападении неонацистов на автобус с активистами организации «Патриоты — За жизнь». Об этом написал депутат Верховной рады Украины Илья Кива 20 ноября в своём Telegram-канале.

«Стороной обвинения (прокуратурой Харьковской области) вынесено 15 постановлений о закрытии уголовного производства в части «покушения на убийство» в отношении подозреваемых в связи с «отсутствием состава преступления», — рассказал парламентарий.

Кива отметил, что прокуратура попросила суд изменить задержанным радикалам меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Он также сообщил, что готовит обращение к генеральному прокурору Украины с требованием разобраться в действиях сотрудников Харьковской областной прокуратуры.

Напомним, 27 августа 2020 года боевики неонацистской организации «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на автобус, ехавший по трассе Харьков — Киев. В результате нападения серьёзно пострадали два человека. Позже бывший лидер «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош заявил о необходимости наградить нападавших.

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