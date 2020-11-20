Баку, , 11:47 — REGNUM На территориях Агдамского района, которые перешли под контроль Баку, начнутся работы по их восстановлению. Об этом 20 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего обращения к нации, которое транслировал государственный телеканал АЗТВ.

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"Сейчас же для Агдама начинается новый период. У нас большие планы», — сказал азербайджанский лидер, добавив, что город Агдам будет восстановлен.

«Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы», — также отметил Алиев.

Кроме того, он указал, что государством будет оказана помощь гражданам страны, которые будут возвращаться в данный район.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном остался позади.