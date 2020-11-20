Баку, 20 ноября 2020, 11:47 — REGNUM На территориях Агдамского района, которые перешли под контроль Баку, начнутся работы по их восстановлению. Об этом 20 ноября заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время своего обращения к нации, которое транслировал государственный телеканал АЗТВ.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»
"Сейчас же для Агдама начинается новый период. У нас большие планы», — сказал азербайджанский лидер, добавив, что город Агдам будет восстановлен.
«Будет подготовлен генеральный план, привлечены специалисты, в плановом порядке реализованы инфраструктурные проекты, построены административные здания, социальные объекты, дороги, выполнены другие необходимые работы», — также отметил Алиев.
Кроме того, он указал, что государством будет оказана помощь гражданам страны, которые будут возвращаться в данный район.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном остался позади.