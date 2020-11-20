Москва, , 11:41 — REGNUM Преступления фашистской Германии, осужденные на Нюрнбергском процессе, не имеют срока давности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам форума «Уроки Нюрнбекрга».

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Российский лидер сказал, что оценка преступлениям нацистов дана Нюрнбергским трибуналом. Выработаны признаки преступления против человечности, которые определили понятие «геноцид», добавил Путин.

Он напомнил, что эти признаки легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, которая была принята в 1948 году. «Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны», — сказал глава государства.

Он также напомнил, что Солецкий районный судом Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал геноцидом массовые казни людей рядом с деревней Жестяная горка.

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