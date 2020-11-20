Баку, , 11:39 — REGNUM Конфликт в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном остался позади. Об этом 20 ноября заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время своего обращения к нации, которое транслировал государственный телеканал АЗТВ.

«Итак, армяно-азербайджанский, нагорнокарабахский конфликт остается позади, это отмечают и международные эксперты», — сказал лидер Азербайджана.

Также Алиев подчеркнул, что, по его мнению, Баку добился «блестящей победы», как в военных действиях, так и на политической арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Агдамский район перешел под контроль азербайджанских властей.