Ватикан, , 02:39 — REGNUM В своем обращении к народу США Джо Байден объявил себя обьединителем страны и целителем расколов. Во всяком случае, таким он намерен стать. Зачем Байден обратился в своей речи к католической риторике и насколько он ей соответствует, обсудило американское издание National Catholic Register в редакционном комментарии.

Пресса Ватикана Иван Шилов © ИА REGNUM

Ран у американского общества действительно хватает, и линий раскола тоже. Один из факторов, который вызывает такое разделение и эти раны, это, конечно же, аборты. Эта практика легализована в США Верховным судом в 1973 году, за это время использовалась более 60 миллионов раз — то есть США потеряли в абортах львиную долю населения. Что осуждает Церковь. И что теоретически должен был бы осуждать католик Байден.

Он и осуждал, занимая место в католической оппозиции абортам, как делал это в 1972 году, когда впервые стал сенатором. Но с тех пор Байден сильно изменился, и теперь оказывает поддержку абортам, причем радикальную. Такая позиция свойственна наиболее либеральным приверженцам Демократической партии, но если Байден действительно хочет объединять и исцелять, ему предстоит выбор между позицией либеральной и католической. Что он выберет?

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «В России и США призвали Байдена вернуться к учению Католической церкви».