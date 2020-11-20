Тбилиси, , 11:39 — REGNUM Один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Саломе Самадашвили выразила сомнение, что бойкот парламента Грузии, к которому прибегли оппозиционные партии, поможет добиться каких-либо успехов. Об этом политик 20 ноября написала на своей странице в соцсети Facebook.

Оппозиционные партии не признали итоги прошедшего 31 октября голосования и отказались входить в парламент, требуя новых выборов. В правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что не будут выполнять это требование наберут кворум для того, чтобы работать в парламенте без оппозиции.

«Однопартийный парламент нанесет ущерб «Грузинской мечте», но, скорее всего, не настолько, чтобы она не смогла удержаться у власти до местных выборов 2021 года. И что? Бойкотировать выборы? Что, если оппозиции придется бороться на местных выборах, победить на этих выборах и на основании этого потребовать досрочных парламентских выборов? Думаю, этот сценарий более реалистичен», — написала Самадашвили.

Она также выразила несогласие распространенным среди представителей оппозиции мнением, что выборы в Грузии из-за «фальсификаций» больше не имеют значения. Самадашвили подчеркнула, что будет стремиться найти политический выход из сложившейся ситуации.

Стоит отметить, что на 20 ноября запланирован третий раунд переговоров между представителями «Грузинской мечты» и лидерами оппозиционных партий. Посредниками на них будут выступать послы США и Евросоюза Келли Дегнан и Карл Харцель.

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