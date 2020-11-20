Каракас, , 11:34 — REGNUM Десятки политиков, музыкантов, учёных и общественных деятелей подписали петицию, направленную в Евросоюз с призывом уважать итоги парламентских выборов в Венесуэле. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на петицию.

«Если бы ЕС действительно сделал ставку на то, чтобы быть вектором мира в мире турбулентности, он не должен был поддерживать путь насилия и конфронтации в Венесуэле. Вот почему мы просим вас уважать результаты выборов 6 декабря и поддерживать демократическую волю венесуэльцев», — говорится в тексте петиции, направленной верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

В числе подписантов петиции — экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа, лауреат Нобелевской премии мира Адольфо Перес Эскивель, британский музыкант и участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс, кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон, интеллектуалы Игнасио Рамоне и Атилио Борон, а также бразильский теолог Фрей Бетто.

Петиция также включает в себя осуждение действий со стороны США, направленных на смену власти в Венесуэле. Помимо этого, подписанты выразили сожаление в связи с отказом ЕС прислать наблюдателей на выборы в Венесуэле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Венесуэле состоятся 6 декабря.