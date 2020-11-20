Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден, которого американские СМИ объявили в начале ноября победителем в президентской гонке, едва ли сможет вернуть страну в число участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — подписанной в 2015 году ядерной сделки с Ираном. К такому выводу пришел эксперт по международным отношениям Мохаммед Айюб в статье, вышедшей 20 ноября в The Strategist.

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Подобное развитие событий Айюб связывает с тем, что за более чем два года, прошедших с решения действующего американского президента Дональда Трампа о выходе из соглашения, и в США, и в Иране стали придерживаться более жестких позиций по поводу ядерной сделки.

«В США стали придерживаться гораздо более бескомпромиссной позиции из-за отказа Ирана изменить курс своей ближневосточной политики», — напоминает эксперт, отметив, что Тегеран готовит вооруженные формирования, которые сыграли важную роль в спасении правительства сирийского президента Башара Асада против поддерживаемых Вашингтоном оппозиционных сил, по-прежнему финансирует «Хезболлу», а также поддерживает хуситов в Йемене, из-за чего союзник США Саудовская Аравия не сможет добиться там своих целей.

В то же время ясно, что любая попытка администрации Байдена включить в будущее или имеющееся ядерное соглашение ограничения еще и на баллистические ракеты Ирана и его региональную политику будет неприемлемой для Тегерана. Позиция Ирана заключается в том, что те или иные переговоры с США будут зависеть от возвращения Вашингтона к соблюдению СВПД без предварительных условий. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф ясно дал понять в интервью CBS, что Иран «ни при каких обстоятельствах» не будет пересматривать ядерную сделку с будущей американской администрацией.

Решение США в одностороннем порядке выйти из СВПД сыграло на руку иранским сторонникам жесткой линии и дискредитировало таких иранских политиков, как Зариф и президент Хасан Рухани, которые выступали в пользу СВПД и, как следствие, улучшили отношения с США. Правительство Рухани подписало СВПД в 2015 году при неохотной поддержке верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. С тех пор верховный лидер Ирана после определенного взаимодействия с администрацией Трампа изменил свое мнение, вернувшись к своей прежней позиции, что ни одной американской администрации нельзя доверять, потому что всё, в чем заинтересован Вашингтон, — это смена режима в Тегеране.

Кроме того, Рухани, который уже не сможет пойти на выборы, — президент — хромая утка. Недавние парламентские выборы привели к усилению в парламенте Ирана жесткой консервативной фракции, известной как «принципиалисты». Почти наверняка следующий президент будет принадлежать к той же группе. В связи с этим не стоит ожидать, что иранское руководство, обжегшись дважды, не решит занять более жесткую переговорную позицию. Напротив, велика вероятность, что Тегеран будет настаивать на включении в новое соглашение «защиты от дурака» — условия, которое не даст США еще раз в одностороннем порядке выйти из соглашения.

«Внутренняя политическая динамика в США и Иране сделает практически невозможным для Байдена возродить СВПД. К сожалению, позитивный импульс, созданный ядерным соглашением, был серьезно подорван односторонним выходом США из числа его подписантов», — отметил Айюб.

«По всей вероятности, отношения США и Ирана в будущем будут погрязать во враждебности, способствуя нестабильности и подрывая безопасность на Ближнем Востоке», — заключил он.