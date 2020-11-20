Москва, , 11:36 — REGNUM Забвение решений Нюрнбергского процесса над лидерами нацистов грозит безопасности всего человечества. Долг всего мира — защищать итоги Суда народов, заявил президент России Владимир Путин 20 ноября в ходе международного форума «Уроки Нюрнберга».

«Долг всего мирового сообщества — стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идёт о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права», — подчеркнул российских лидер.

До настоящего времени итоги Нюрнберга — это надёжная база для конструктивного диалога и сотрудничества. Забвение или расшатывание этих основ ударит по обеспечению безопасности на всей планете. Россия постоянно поднимает эти вопросы в различных переговорах, добавил Путин.

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