Ново-Огарево, Московская область, , 11:31 — REGNUM Мировое сообщество должно защищать принципы, которые лежат в основе ценностей того международного порядка, который сложился после Второй мировой войны. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Уроки Нюрнберга».

Следите за развитием событий в трансляции: ««Уроки Нюрнберга» — все новости с международного форума в Москве»

«Скажу больше: долг всего мирового сообщества — стоять на страже решения суда народов. Речь идёт о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права», — заявил Путин.

Они и сегодня остаются прочной, надёжной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, отметил он.

«Их забвение, попытки расшатать — это удар по обеспечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках», — подчеркнул президент.