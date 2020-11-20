Москва, , 11:30 — REGNUM Попытки расшатать принципы послевоенного миропорядка, связанные с решениями Нюрнбергского процесса, ударят по безопасности во всём мире. Россия настойчиво поднимает эти вопросы на международных площадках, заявил президент России Владимир Путин 20 ноября на форуме «Уроки Нюрнберга».

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Стоять на страже решений Суда народов — долг всего мира, подчеркнул он. Эти принципы легли в основу ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права, они и сегодня нужны как база для конструктивного диалога и сотрудничества, а попытки их расшатать ставят под удар безопасность на всей планете.

«Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках», — подчеркнул Путин.

Напомним, Нюрнбергский процесс длился с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. Его итогом стало признание вины 24 нацистских деятелей в тяжких преступлениях против мира и человечности. Из них 12 были казнены, остальных отправили в тюрьму на долгие сроки или на всю жизнь.