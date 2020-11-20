Париж, , 11:29 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Паршиняном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

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Как сообщает Le Figaro, в четверг, 19 ноября, в ходе беседы президент Франции выразил желание «добросовестно продолжить переговоры, чтобы защитить население Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение на родину десятков тысяч человек».

Администрация президента Франции также подтвердила, что Макрон «желает, чтобы Минская группа, которая объединяет Францию, Россию и США как посредников, поспособствовала созданию механизмов наблюдения… международного наблюдения над соблюдением режима прекращения огня».

Напомним, 19 ноября министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонные переговоры, обсудив выполнение трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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