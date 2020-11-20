Ново-Огарево, Московская область, , 11:27 — REGNUM Уроки Нюрнбергского трибунала чрезвычайно важны для защиты исторической памяти. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Уроки Нюрнберга».

Г.Геринг и Р.Гесс на скамье подсудимых Нюрнбергского процесса

Следите за развитием событий в трансляции: «"Уроки Нюрнберга» — все новости с международного форума в Москве»

"Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала. Понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти для того, чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификациям событий Второй мировой войны. Особенно бессовестным лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников», — заявил Путин.

«Скажу больше: долг всего мирового сообщества — стоять на страже решения суда народов. Потому что речь идёт о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права», — подчеркнул он.