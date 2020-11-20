Ново-Огарево, Московская область, , 11:23 — REGNUM Уроки Нюрнбергского трибунала не теряют своей актуальности и сейчас. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Уроки Нюрнберга».

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«Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны. Месяц назад, опираясь на его решение, впервые в российском судопроизводстве признаны геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная горка на Новгородчине. Там были зверски убиты тысячи мирных ни в чём не повинных людей», — заявил Путин.

«Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнберского трибунала. Понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти для того, чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификациям событий Второй мировой войны», — указал он.