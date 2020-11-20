Москва, , 11:20 — REGNUM Сотрудники упраздненных Россвязи и Роспечати смогут продолжить работать под руководством заместителей министра цифрового развития или директоров департаментов Минцифры РФ, сообщили 20 ноября в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что их задача заключается в том, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел «бесшовно» и не вызвал проблем в реализации текущих задач.

В ведомстве подчеркнули, что залогом преемственности и сохранения высокого качества этих ведомств будут опыт и компетенции их сотрудников, которые смогут продолжить деятельность под руководством заместителей Минцифры, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 ноября, президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Роспечати и Россвязи. Их функции переданы Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Решение было принято в целях «совершенствования государственного управления в данной сфере, сокращения административных барьеров».

Ранее о том, что правительство России изучает возможность ликвидации агентств Роспечать и Россвязь, заявлял председатель комитета Госдумы РФ по информационной политикеАлександр Хинштейн(«Единая Россия»). Он пояснил, что этот вопрос рассматривается в рамках возможной оптимизации правительства.

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