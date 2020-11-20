Ереван, , 11:23 — REGNUM Прошение об отставке подал глава минобороны Армении Давид Тоноян. Об этом 20 ноября сообщает армянская газета «Аравот» («Утро») со ссылкой на источники.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

«Согласно имеющейся у «Аравот» информации, министр обороны Давид Тоноян подал в отставку», — говорится в сообщении газеты.

Также в нем указывается, что, по информации газеты, новым министром обороны Армении станет главный советник премьер-министра Вагаршак Арутюнян, который уже находился на данном посту с 1999 по 2000 год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что памятник русским воинам будет установлен в районе армянского села Ерасх на месте гибели членов экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном 9 ноября в воздушном пространстве Армении.