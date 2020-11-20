Вашингтон, , 11:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп и его предвыборный штаб продолжают оспаривать результаты выборов в стране. Странная пресс-конференция адвоката Трампа Руди Джулиани была настоящим зрелищем. Но в США есть люди, которые действительно верят в теории заговора. Об этом в свой статье написала журналистка Dagens Nyheter Санна Бьорлинг.

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Ранее Руди Джулиани вместе с двумя другими адвокатами, Сидни Пауэллом и Дженной Эллис, провели очередную пресс-конференцию, в ходе которой было отмечено, что победу Джозефа Байдена обеспечил «централизованный план фальсификации результатов выборов».

«Начиная с ночи в день выборов, Джулиани утверждал, что Трамп победил и что массовые фальсификации выборов ошибочно приписали победу Джо Байдену. Теперь он и двое других адвокатов потратили один час и 45 минут, утверждая, что заговор, организованный венесуэльскими коммунистами, Джорджем Соросом, Фондом Клинтона и Демократической партией, обеспечил избрание Байдена», — написала Бьорлинг.

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