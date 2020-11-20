Москва, , 11:17 — REGNUM В здании Роспечати была прожита «интересная и эмоционально насыщенная жизнь». Об этом на своей странице в Facebook заявил глава упразднённого ведомства Михаил Сеславинский.

«Когда-нибудь можно будет написать увлекательный роман «Страстной бульвар, 5». Здесь прожита целая жизнь — интересная и эмоционально насыщенная», — написал Сеславинский.

Он выразил надежду на то, что здание ведомства было «гостеприимным домом» как для глав российских масс-медиа, так и для руководителей общественных организаций и издательств, а также для рядовых журналистов: «Миссия выполнена, и за прожитые годы ни капельки не «мучительно горько».

Сеславинский подчеркнул, что ему «есть чем гордиться и что вспомнить».

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