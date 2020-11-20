Ново-Огарево, Московская область, , 11:17 — REGNUM Государства, подвергшиеся агрессии во Второй мировой войне, справедливо рассчитывали на возмездие и публичное наказание преступников. Об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на форуме «Уроки Нюрнберга».

Нюрнбергский процесс

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"Государства, подвергшиеся агрессии, миллионы людей, которые прошли через нечеловеческие испытания, муки и страдания, справедливо рассчитывали на возмездие. На неизбежное публичное наказание преступников. Именно такую позицию о создании открытого международного военного трибунала отстаивал Советский Союз начиная ещё с 1942 года. И принципиально, последовательно держал эту линию на всех переговорах с союзниками, среди которых, как известно, изначально преобладала идея не судебного, а лишь коллективного политического решения о казни нацистских лидеров», — заявил Путин.

К концу войны необходимость проведения судебного процесса осознали многие ведущие политики, отметил он.

«Рассекречивание архивных документов, которое сейчас активно идёт в России, работа поисковых экспедиций, позволяет раскрыть и вновь осмыслить ранее неизвестные, но страшные события прошедшей войны. Новые факты массовых убийств советских граждан: стариков, женщин, детей, нацистами и их пособниками», — подчеркнул Путин.

«Такие преступления не имеют срока давности. Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом. Выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие «геноцид» и легли в основу конвенции ООН по борьбе с геноцидом, принятой в 1948 году», — напомнил президент.