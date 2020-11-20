Киев, , 11:23 — REGNUM На Украине «мародёров войны» сменили «мародёры карантина». Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 20 ноября в эфире телеканала NewsOne.

«Я не знаю, чем команда Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко — ИА REGNUM) отличается от команды Зеленского (действующего президента страны Владимира Зеленского — ИА REGNUM). Это мародёры, которые наживаются на реальном горе, которые шестой-седьмой год разрывают нашу любимую страну», — сказала она.

Лукаш добавила, что, если при Порошенко были воры-«свинарчуки» (речь идёт о соратнике Порошенко Олеге Свинарчуке-Гладковском — ИА REGNUM), то при Зеленском орудуют воры-«карантинчуки», наживающиеся на карантине.

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Напомним, ранее бывший советник президента Украины Игорь Уманский рассказал о том, что большая часть украинского фонда по борьбе с пандемией была потрачена на проекты, не связанные с медициной.

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