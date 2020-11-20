Тбилиси, , 11:12 — REGNUM Послы США и Евросоюза в Грузии Келли Дегнан и Карл Харцель 20 ноября начали серию персональных встреч с председателями оппозиционных партий. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, встречи проходят в резиденции посла ЕС в Тбилиси перед началом третьего раунда переговоров между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и лидерами оппозиции, на которых будут обсуждать пути выхода их сложившегося политического кризиса. Первым на встречу с послами прибыл глава партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе.

«Нас пригласили на эту встречу и там станет известна тема разговора, — сказал Джапаридзе журналистам. — Когда мы встречаемся с нашими друзьями, послами, представителями дружественных нам стран, мы используем любую возможность, чтобы поделится с ними нашими мнениями, пониманием о создавшейся ситуации и о путях выхода из кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшем 31 октября голосовании на выборах в парламент Грузии, по данным ЦИК, победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиционные партии не признали итоги голосования, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста. Третий раунд переговоров между сторонами в присутствии иностранных послов запланирован на сегодня, на 20 ноября.

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