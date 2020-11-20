Улан-Удэ, , 11:10 — REGNUM Депутаты Народного хурала Бурятии раскритиковали проект республиканского бюджета на 2021 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Заксобрания, в бюджетном комитете выразили недовольство тем, что в документе не говорится об экономических прорывах.

Депутат Лилия Деева отметила, что на экономический блок планируется потратить всего 1,6 млрд рублей, при этом налоги от прибыль снижаются ежегодно. Добавим, что большая часть расходов будет направлена на социальную сферу.

«Доходы не растут, а снижаются. Давайте готовить аналитику. Почему сейчас-то не работаем над собственной доходной частью бюджета? Глава правительства РФ Михаил Мишустин поставил задачу сокращать бедность, а мы «гробим» малый и средний бизнес», — добавил депутат Иринчей Матханов.

Не понравились парламентариям и планы по расходам на сельское хозяйство. Так, депутат Пётр Носков указал на исчезновение строки «начинающий фермер», отметив, что идёт «явное сокращение по отрасли». На техническое перевооружение аграрного комплекса запланировано 60 млн рублей, добавил его коллега Александр Савельев.

Как сообщало ИА REGNUM, проект бюджета-2021 представила депутатам замминистра финансов региона Лариса Самбарова. Согласно документу, общий объём доходов запланирован в сумме 72,5 млрд рублей, расходы составят 77 млрд рублей. Таким образом, дефицит достигнет 4,5 млрд рублей.

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