Белгород, 20 ноября 2020, 11:20 — REGNUM Гендиректором Российского экологического оператора назначен бывший первый заместитель губернатора Белгородской области Денис Буцаев. Об этом стало известно 20 ноября, распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Чиновник был согласован на должность первого заместителя губернатора Белгородской области решением облдумы 22 сентября 2020 года. Фактически Денис Буцаев был главой региона после отставки Евгения Савченко. 18 ноября президент РФ назначил врио губернатора Вячеслава Гладкова.
Денис Буцаев уже возглавлял публично-правовую компанию «Российский экологический оператор» в феврале — ноябре 2019 года.