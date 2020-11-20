Варшава, , 10:56 — REGNUM Социологическая служба Kantar провела исследование общественного мнения жителей Польши на предмет их оценки протестных акций под названием «Женская забастовка», направленных на борьбу с решением Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов. Об этом сообщает Dziennik.

По результатам оказалось, что 70% опрошенных сочувствуют протестующим. Из них 13% единожды или многократно принимали лично участие в акциях протеста, а 57% не принимали ни разу, но поддерживают протестующих в их борьбе против ужесточения запрета на проведение абортов.

25% опрошенных заявили, что не принимали участия в демонстрациях и не поддерживают их требования. 5% затруднились однозначно ответить.

Опрос показывает, что женщины чаще, чем мужчины, принимали участие в протестах, но уровень поддержки забастовок среди женщин и мужчин примерно одинаков.

Наибольшую поддержку протестам выразили жители городов с населением от 20 до 100 тысяч человек. Там 78% поддерживают протестующих, при этом 16% заявили, что принимали участие в протестах. Следом идут жители самых крупных городов — с населением более 500 тысяч жителей. Там 71% сочувствует протестующим, и 18% участвовали в демонстрациях.

Исследование проводилось 6−12 ноября на репрезентативной группе из 1010 взрослых жителей Польши с использованием метода личного интервью с помощью компьютера.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.