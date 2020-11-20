Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Избранный президент Молдавии Майя Санду намерена укреплять сотрудничество с целым рядом стран. Об этом в ходе выступления на конференции американского Института Ближнего Востока заявил посол республики в Вашингтоне Евгений Карас.

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Дипломат напомнил, что ранее Санду заявляла о необходимости укрепления отношений с соседями — Румынией и Украиной, «главным партнёром по политическому диалогу и торговле» — Евросоюзом, а также с Соединёными Штатами и Россией.

Карас считает, что от Санду стоит ожидать большего количества зарубежных визитов, чем было у прежнего президента страны.

«Мы ожидаем визиты и иностранных представителей», — добавил Карас, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер молдавской партии «Действие и солидарность» Майя Санду, которая победила во втором туре выборов президента Молдавии, заявила, что намерена наладить хорошие отношения с Россией. Она высказала надежду на то, что с данного момента у молдавской стороны с Москвой установится хорошее сотрудничество.

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Также новый глава республики планирует «вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной».

Напомним, по итогам второго тура президентских выборов, который прошёл в Молдавии 15 ноября, победу с результатом 57,75% одержала глава проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Баллотировавшийся на второй срок действующий президент страны Игорь Додон заручился поддержкой 42,25% избирателей.

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