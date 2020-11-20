Симферополь, , 10:45 — REGNUM Нюрнбергский процесс — не просто страница истории, он дал ясно понять, что наказание за преступление против человечности неотвратимо. Об этом 20 ноября на странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Нюрнберг ясно и недвусмысленно показал, что наказание за преступления против мира и человечности неотвратимо. Что эти преступления не имеют срока давности. Что историческая справедливость — не красивая метафора, а реальность, она существует. И возмездие может настигнуть преступников в любой момент, вне зависимости от их статуса. Все это следует помнить идейным наследникам нацистов и их пособников. Палачам Одессы и Донбасса. Тем, кто сегодня переписывает и фальсифицирует историю, разрушает памятники и плюет на могилы героев», — написал Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что для жителей полуострова процесс в Нюрнберге — это не просто страница истории: именно на Ялтинской конференции Советский Союз настоял публичном суде над нацистскими преступниками в соответствии с нормами права.

«Материалы о зверствах фашистов на крымской земле были представлены в Нюрнберге. Это и свидетельства о расстрелах мирных жителей под Керчью (Багеровский ров), и показания одного из главных свидетелей обвинения Отто Олендорфа, начальника оперативной группы «Д», уничтожившей десятки тысяч крымчан. Символом преступлений нацистов стал концлагерь на месте бывшего совхоза «Красный», где оккупанты и их пособники зверски убили и замучили более 15 тысяч человек. Мы свято чтим память погибших и помним о той цене, которой оплачена Победа. В дни Крымской весны эта память вместе с верой в историческую справедливость помогла нам выстоять и вернуться домой в Россию», — написал Аксёнов.

75 лет назад, 20 ноября 1945 года, в Нюрнберге был начат процесс над нацистскими преступниками. Решения Нюрнбергского трибунала легли в основу важнейших для мирового сообщества международных документов, таких как Декларация прав человека и гражданина (1948 г.) и Конвенция ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (1948 г.).