Ярославль, , 10:27 — REGNUM Ярославская областная дума на очередном заседании 20 ноября приняла решение об ускоренном порядке работы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Дума решила отказаться от докладов представителей исполнительной власти, которые обычно предшествует обсуждению вопросов. Кроме того, количество вопросов решили ограничить — не более двух вопросов от фракции.

Это связано с тем, что среди депутатов есть заболевшие COVID-19. Точно известно минимум о двух депутатах, которые болеют сейчас.

На заседании думы принимался бюджет Ярославской области в первом чтении. Он был принят в рекордные сроки — примерно за 15 минут.

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