Барнаул, , 10:25 — REGNUM Громкое заявление о провале идеи с пенсионным страхованием корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

«Могу отметить, что пенсионная система соткана таким образом, что трудовые заслуги в основном не дают значимого привеса пенсии. Можно отработать 40 лет и получить размер пенсии, ненамного отошедший от минимального. Необходимо решиться на глубокое реформирование пенсионного законодательства, целью которого должно стать достойное обеспечение жизни пенсионера».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что идея пенсионного страхования с помощью специальных фондов провалилась и что, по сути, выстроена людоедская система пенсионного страхования, которая отнимает у большинства россиян 22% доходов, сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

По его словам, чудовищная неэффективность этой системы сама по себе несет колоссальные политические риски, а все попытки исправить делают её только хуже.