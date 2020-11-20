Киев, , 10:24 — REGNUM В поданном Украиной списке пленных значится 11 фамилий. Об этом заявил глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 19 ноября в интервью радио «Громадське».

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждём соответствующих представлений со стороны ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ИА REGNUM)», — сказал он.

Кравчук отметил, что Украина хочет обменять конкретных людей, список которых уже готов, а затем добиваться обмена по принципу «всех на всех».

«Хотим, чтобы тема «всех на всех» начала реально воплощаться в жизнь», — добавил Кравчук.

Напомним, ранее официальный представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил о желании Украины провести обмен пленными с Донбассом до 24 декабря 2020 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук назвал основные законопроекты, которые должна принять Верховная рада Украины для прекращения войны в Донбассе.

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