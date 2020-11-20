Аддис-Абеба, , 10:14 — REGNUM Мятежники из Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) запустили ракету по городу Бахр-Дар, который расположен в соседнем штате Ахмара. Об этом 20 ноября сообщает Reuters.

По данным агентства, в результате атаки ущерб городе причинен не был. Уточняется, что в пригороде Бахр-Дара расположена одна из крупнейших баз ВВС Эфиопии.

Как сообщало ИА REGNUM, Народный фронт освобождения Тыграя (НФОТ) 3 ноября осуществил нападение на военные объекты в эфиопском городе Мэкэле, убив несколько военнослужащих армии Эфиопии и захватив склады.

В ответ премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед направил в Тыграй армейские части для восстановления порядка в регионе.

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